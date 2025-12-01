Trágico vuelco: Camionero entrerriano perdió la vida tras fatal accidente en San Luis

De acuerdo a lo confirmado a este medio, ayer en horas de la madrugada, siendo alrededor de la 01:45 hs, se produjo un accidente de tránsito fatal en la rotonda de la Ruta Nacional 8 y Circunvalación, en la ciudad de Villa Mercedes -San Luis – .

Según el informe policial, un hombre de 66 años, con domicilio en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, conducía de Noreste a Suroeste por la RN8 un camión Volvo con semirremolque cargado con paquetes de arroz. Al llegar a la rotonda, por razones que se tratan de establecer, perdió el control del vehículo y volcó.

Debido al siniestro, el chofer falleció en el lugar, constatado por personal médico del Sempro que acudió al sitio.

En el lugar del accidente trabajaron también personal de Bomberos Voluntarios “El Fortín”, efectivos de la Comisaría Seccional 11° de Villa Mercedes, de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, de Policía Científica y de la UROP N° 2, quienes realizaron las tareas correspondientes tras el hecho.

OPORTUNISTAS DE LA FATALIDAD

Denuncian que particulares ofrecen a la venta parte de la carga saqueada en el siniestro que le costó la vida al chofer entrerriano.

Accidentología 24 horas

