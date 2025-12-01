Hay tres candidatos para la presidencia del máximo Tribunal de Justicia entrerriano

Leonardo Portela tiene la posibilidad de reelegir en la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Pero lo más firme es que eso no suceda con el vocal de la Sala Civil y Comercial.

Portela no seguiría

Los aires en el alto cuerpo empiezan a tener un color. En principio porque el Gobierno tiene interés en tener una relación diferente a la que venía teniendo con el Poder Judicial en general, en la primera etapa de la gestión.

Se podría inferir que lo que pretende es, en todo caso, tener una relación que prácticamente era inexistente, afirmó Federico Malvasio en la web de “Página Política”. En ese marco, debe enrolarse la reunión de Rogelio Frigerio con el vocal Daniel Carubia en un ámbito no institucional.

Tepsich, el favorito

La figura de Portela en el Casa de Gobierno la ven ligada a Guillermo Michel, ambos de Gualeguaychú. Es por eso que el elegido para presidir el alto cuerpo es Federico Tepsich, el único vocal que nombró la actual administración y se lo asocia al secretario Legal y Técnico, Esteban Vitor, de quien es cuñado. Esa relación no ha influido en nada en la administración de justicia.

Tepsich tiene los votos de la vieja guardia para asumir ese lugar, pero no está seguro de dar el paso.

Carlomagno, tal vez

En los últimos días apareció otro nombre, siempre en caso que el integrante de la Sala Civil y Comercial deseche la propuesta. Se trata de Germán Carlomagno, un vocal de bajísimo perfil, lo que le ha permitido mantenerse fuera de las áreas de conflicto todo este tiempo.

Es un referente de la vieja guardia que vio pasar a tres gobernadores, quedó en el ojo de la tormenta cuando votó en favor de la candidatura a intendente de Mauricio Davico en un fallo muy polémico, que hoy está en el STJ.

La presidencia del Superior Tribunal cobra relevancia en el futuro inmediato. La reforma previsional está a punto de ingresar en la Legislatura. El proyecto tiene puntos que impactarán en el Poder Judicial. Por ejemplo, en la Ley de Enganche, según supo este medio.

La elección de autoridades en el STJ será en el Acuerdo de este martes. Lo que resta develar es si Tepsich se anima.

Federico Malvasio/Página Política.