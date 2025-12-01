Concepción del Uruguay: Colisión entre auto y moto dejó una mujer lesionada

Según se confirmó a Génesis24, una colisión colisión entre un automóvil y una motocicleta dejó como saldo una mujer lesionada en las primeras horas de la mañana, en la intersección de Fray Mocho y Galarza.

El siniestro ocurrió cerca de las 07:50 horas, cuando un automóvil Fiat Palio, conducido por una mujer de 48 años, impactó contra una motocicleta Guerrero G110, manejada por una mujer de 47 años.

La conductora de la motocicleta fue asistida por el servicio de emergencia y trasladada al Hospital. Horas después, el Médico Policial confirmó que las lesiones sufridas por la mujer de 47 años son de carácter leve.

Comparte esto: Twitter

Facebook

