La ANMAT prohibió un producto de un laboratorio entrerriano y sumarió a su propietario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), mediante la Disposición 8774/2025, prohibió “el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos médicos que declaren en su rótulo “igb central de esterilización – MEDICAL ELEMENT”.

A tal decisión llegó luego de que personal del Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión del Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) realizara una inspección de rutina en la sede de la firma MEDICAL ELEMENT, de Daniel Luis Martín Lamadrid, ubicada en la calle Monte Caseros 532, en Paraná.

Las presuntas irregularidades detectadas en la inspección derivaron también en la instrucción de un “sumario sanitario” a Lamadrid, por “presunta infracción a lo dispuesto en los artículos 2° y 19° inc. A) y B) de la Ley N° 16.463, e incumplimiento de los artículos 1º y 2º de la Disposición N° 7425/2013”.

En los considerandos de la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, la ANMAT asegura que “la firma MEDICAL ELEMENT de Lamadrid Daniel Luis Martín ha reprocesado productos médicos vencidos, atribuyéndole una nueva fecha de vigencia”.

La irregularidad detectada se habría concentrado en dos (2) “pouch” con un rótulo que reza: “igb central de esterilización, cliente MEDICAL ELEMENT LOT: 897 DATE:070125” y otro rótulo que indica: “ORTOPEDIA: MEDICAL ELEMENT, DETALLE: Cubo cervical bloqueado 15 x 8, FECHA: 07/01, ESTERILIZAR: OE, LUGAR DE: CX Depósito”.

A la hora de dar explicaciones, “personal de la firma inspeccionada manifestó que fueron adquiridos a la firma CDH y que han sido enviados a reprocesar (por Medical Element) a la firma igb SRL ubicada en la provincia de Santa Fe”.

ANMAT procedió entonces a inspeccionar a la firma CDH PROTESIS E IMPLANTES SRL, titular del producto médico, pero “luego de la observación pormenorizada de las unidades retiradas oportunamente en sede de la firma MEDICAL ELEMENT, el responsable no las reconoció como originales”.

El Entre Ríos