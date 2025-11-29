Tiempo en Entre Ríos: a qué hora llegan las lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas en la provincia. De acuerdo al alerta amarilla, los departamentos La Paz, Villaguay, Nogoyá, Gualeguay, Diamante, Paraná y Victoria serán afectados por tormentas, algunas localmente fuertes.

Así estará el clima este sábado

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 20 grados de mínima y 30 grados de máxima. En la capital y alrededores se anuncian tormentas fuertes durante toda la jornada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador también se pronostican 19 grados de mínima y 30 grados de máxima. En estas localidades también se espera un sábado con tormentas.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 17 grados de mínima y 23 grados de máxima. Aquí se anuncian tormentas durante todo el sábado. (Ahora)