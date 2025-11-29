Cayó una avioneta fumigadora en campo de Entre Ríos: el piloto fue hospitalizado

hospitalizado a un joven piloto que realizaba trabajos agrícolas en un campo del distrito Manantiales, en departamento Feliciano. El hecho se conoció luego de que personal apostado en el hospital local informara que un hombre había ingresado manifestando que se había caído de una avioneta fumigadora.

El herido —de 28 años— relató que pilotaba una aeronave marca Piper, modelo PA-25-235, utilizada para tareas de fumigación, cuando la máquina sufrió un desperfecto mecánico. Según explicó, la avería provocó un brusco descenso que le impidió mantener el control, ocasionando la caída.

El piloto estaba acompañado por dos trabajadores de la misma empresa, ambos mayores de edad y oriundos de Paraná, quienes cumplían funciones de apoyo logístico en tierra. Tras el siniestro, fueron ellos quienes lo trasladaron de urgencia al hospital local para recibir asistencia médica.

El joven quedó internado y bajo observación para una evaluación más completa de su estado.

La fiscalía en turno ordenó que personal de Criminalística realizara las pericias correspondientes para determinar con precisión las circunstancias en que se produjo el accidente. Asimismo, dispuso el inicio de actuaciones judiciales para establecer las formas y motivos del desplome de la aeronave. (Elonce)