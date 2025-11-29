Concepción del Uruguay: Conductor debió ser rescatado tras chocar contra una columna en zona del puerto

Según se confirmó a Génesis24, un violento siniestro vial se registró en horas de la mañana, en el final de Avenida Paysandú, donde un automóvil colisionó fuertemente contra una columna, dejando a su conductor atrapado en el habitáculo.

El suceso se conoció tras un llamado de alerta a la Sala del Comando Radioeléctrico. Al llegar al lugar, el personal policial constató que un vehículo Fiat Uno había impactado contra una columna ubicada en el acceso a la Escuela Técnica N° 3.

Producto del fuerte impacto, el conductor, un hombre de 42 años, quedó atrapado en el interior del vehículo. Rápidamente, se comisionó al lugar a Bomberos Voluntarios y al servicio de Ambulancia para iniciar las tareas de extracción y asistencia del lesionado.

En el lugar del siniestro, se encuentra trabajando personal del Comando Radioeléctrico, Bomberos y Policía Científica.

La policía trabaja para establecer las formas y circunstancias exactas en que se produjo este siniestro vial.

