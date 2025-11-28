Seis entrerrianos bajo control epidemiológico por sarampión

Cuatro adultos y dos menores fueron identificados por haber viajado en el mismo ómnibus que trasladó a personas luego diagnosticadas con sarampión. El sistema de salud provincial continúa localizando a más pasajeros del recorrido Retiro–Federación.

Según se informó, seis personas residentes en Entre Ríos -cuatro adultos y dos menores- permanecen bajo seguimiento sanitario tras haber compartido un viaje con pasajeros que, días después, fueron confirmados como casos positivos de sarampión.

Los involucrados descendieron en Gualeguaychú del ómnibus que había partido a las 21:16, lo que activó los protocolos de vigilancia epidemiológica.