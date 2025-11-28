Concepción del Uruguay: Dispositivo de seguridad para la final de la Copa de Oro. Ingresos y medidas preventivas

COMUNICADO OFICIAL DE PRENSA – JEFATURA DEPARTAMENTAL URUGUAY

La Jefatura Departamental Uruguay informa a la ciudadanía y a los medios de comunicación sobre el operativo de seguridad dispuesto para el encuentro deportivo que se disputará este sábado 29 de noviembre.

En el marco de la Final de la Copa de Oro, donde se enfrentarán el Club Atlético Almagro y el Club Atlético Lanús, el partido se llevará a cabo en el Estadio Manuel y Ramón Núñez del Club Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay.

INGRESO DE SIMPATIZANTES

Para garantizar el orden y la seguridad, se han dispuesto accesos separados para las parcialidades:

• Simpatizantes de Almagro: Ingresarán por la entrada ubicada en Calle Perú.

• Simpatizantes de Lanús: Ingresarán por la entrada de Avenida 25 de Junio.

Se solicita a los simpatizantes del Club Atlético Almagro que se dirijan al Estadio Manuel y Ramón Núñez utilizar las siguientes calles:

• Pablo Lorentz

• Teniente 1º Ibáñez

IMPORTANTE SOLICITUD A AMBAS HINCHADAS

A fin de optimizar el operativo de seguridad y prevenir cualquier incidente, se solicita encarecidamente a los aficionados de ambos clubes que: EVITEN EL DESPLAZAMIENTO POR BULEVAR YRIGOYEN.

Restricciones y Prohibiciones:

• No se permitirá al público el ingreso de pirotecnia de ningún tipo (sonora, lumínica, humo, etc.).-

• No se permitirá el ingreso de envases de vidrio.-

• No se permitirá el ingreso de equipo de mate (termo, mate)

• No se permitirá el ingreso de banderas que superen las medidas reglamentadas (1,50 x 2,00 Mts.).-

• No se permite el ingreso con papel picado, rollos de papel, etc. (evitar posibles focos ígneos).-

• No se permite el ingreso de paraguas, sombrillas, etc.-

• No se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas.-

• Además se retendrán en el ingreso cualquier elemento que no está detallado con anterioridad pero que pueda constituir un riesgo para la integridad física de los presentes.

• Está prohibido subirse a los cercos perimetrales o dañar los mismos.-

La Jefatura Departamental aplica rigurosamente las disposiciones de la Ley Nacional del Deporte. El objetivo primordial de este despliegue es erradicar la violencia y sancionar toda contravención, trabajando para que las familias puedan disfrutar y regresar a las canchas con tranquilidad.

Desde la Jefatura Departamental Uruguay, recordamos que el fútbol debe ser la pasión que una a la familia y no el escenario de la violencia. Por ello, trabajamos firmemente para erradicar cualquier manifestación violenta en los eventos deportivos.

Jefatura Departamental Uruguay

