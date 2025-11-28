Camión municipal procedente de Entre Ríos volcó en plena Panamericana y afectó los carriles rápidos de circulación

Un camión perteneciente a la Municipalidad de Gualeguaychú sufrió un accidente en la mañana del viernes cuando se dirigía hacia Buenos Aires con material reciclado.

Por causas que restan esclarecer, el transporte pesado quedó tumbado en plena Autopista Panamericana, sobre el ramal Escobar, antes de llegar a la ruta 26, mano a Capital Federal.

Según trascendió, el rodado protagonizó el siniestro vial y quedó volcado en plena cinta asfáltica llevaba bolsones con material reciclado del Ecoparque de Gualeguaychú.

El tránsito debió ser asistido por personal policial y de Autopistas del Sol porque el hecho afectó los carriles rápidos de circulación.

Por su parte, el chofer de la unidad municipal salió ileso del siniestro vial.

El Argentino