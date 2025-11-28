Concepción del Uruguay: Colisionaron dos motociclistas y uno de éstos se dio a la fuga

Según se confirmó a Génesis24, un siniestro vial se registró esta mañana, donde una motocicleta fue colisionada por otro rodado cuyo conductor se dio a la fuga. Afortunadamente, no hubo lesionados.

El hecho ocurrió cerca de las 08:45 horas en la rotonda de Bv. 12 de Octubre y Lacava, interviniendo personal de la Comisaría Tercera.

La conductora del rodado, de 27 años, circulaba de Este a Oeste por Bv. 12 de Octubre en su motocicleta Siam Nomad 150cc. Según su relato, fue impactada por otra motocicleta que transitaba de Norte a Sur por calle Lacava.

El conductor del segundo rodado, siguió de largo sin detenerse. El impacto provocó daños en la motocicleta Siam, específicamente en el freno delantero.

La conductora fue examinada por el personal de ambulancia que acudió al lugar, confirmando que no constató lesiones.

Posteriormente fue invitada a radicar la denuncia formal en sede policial a fin de que se disponga las actuaciones correspondientes.

