Crisis: Cierra un histórico frigorífico aviar de Concepción del Uruguay

Algunos trabajadores serán reubicados, mientras que otros aceptaron un retiro y se van de la empresa.
El próximo lunes dejará de funcionar Pollos Becar SA. La empresa había sido absorbida por Granja Tres Arroyos, actualmente en crisis.
Como consecuencia, paralizarán por completo la planta y los trabajadores pasarán en algunos casos a la Planta La China, mientras que otros han aceptado el retiro voluntario.
La información fue confirmada por el Secretario General del Sindicato de la Carne, Sergio Vereda. “Este lunes 1° de diciembre los trabajadores pasarán a la planta La China, donde van a conformar doble turno. En principio la planta Becar se cerraría, dejaría de cumplir funciones”, dijo a LT11.
El dirigente dijo que la noticia fue confirmada en las últimas horas, tras un encuentro entre el gremio y autoridades de la empresa.
Resaltó luego que las otras dos plantas -Pienso y Molino- siguen con “actividad normal” y, si bien no dio números, aseguró que “varios” trabajadores aceptaron un retiro a cambio de dejar la empresa.(Ahora)