Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

CONCURSO MIERCOLES 26 DE NOVIEMBRE DE 2025
Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.
Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.
El mismo se realizará de forma presencial, el día miércoles 26 de noviembre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.
Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.
Por la Resolución N° 2932/CGE, de fecha 6 de octubre del corriente año, se extiende la Resolución N° 1882/24 y su modificatoria 3395/24, para garantizar la cobertura de Cargos de Maestro de Ciclo de Jornada Simple, permitiendo la designación por Artículo 80°.
En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.
DIRECTOR 1°CATEGORIA
Directora de Escuela N°92 “Tucumán”. 1ª categoría. En reemplazo de STEGEMANN, Marisa Isabel. Licencia artículo 12 b, hasta 15 /12/2025. Turno rotativo.
MAESTRO DE CICLO JORNADA COMPLETA
Maestro de Ciclo Jornada Completa Escuela N° 110 “Gral. Dr. Benjamín Victorica”. 2ª categoría JC urbana, En reemplazo de ALBORNOZ Mónica. Licencia artículo 12 A hasta 02/12/2025. Jornada Completa. 6º grado, de 8:30 a 16:00. 8°LLAMADO
Maestro de Ciclo Jornada Completa, Escuela N° 110 “Gral. Dr. Benjamín Victorica”, 2ª categoría, urbana. En reemplazo de CAIRE Nancy. Licencia artículo 12 C hasta 01/12/2025, turno mañana, 6º grado, de 8:30 a 16 hs. 2°LLAMADO
MAESTRO DE CICLO
Maestro de Ciclo Escuela Normal Superior “Mariano Moreno”, 1º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de CARMONA Jésica. Licencia Artículo 12º B hasta 16/12/2025, Turno mañana, en el horario de 7 hs a 12 hs. 2° LLAMADO
Maestro de Ciclo Escuela N° 2 “Juan José Viamonte”. 1ª categoría urbana, en reemplazo de VELÁZQUEZ CHALLIOL, Nadia. Licencia Artículo 16 A hasta 06/12/2025, turno mañana de 7 a 12 hs, 1º grado.
Maestro de Ciclo Escuela N° 4 “Benigno Teijeiro Martínez”. 1ª categoría urbana. En reemplazo de GUSSALLI, Daiana. Licencia Artículo 12 A hasta 20/12/2025 turno mañana 3º grado, de 7:30 a 12:30 hs.
Maestro de Ciclo, Escuela N° 33 «Justo José de Urquiza» NEP. Favorable. 2ª. Categoría. Basavilbaso. En reemplazo de GUSPERO Florencia, Licencia Artículo 12 B. Hasta el 16/12/25. 3º grado. Turno Mañana de 7:00 a 12:00 hs. 1° LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N° 36 “Esteban Echeverría”. 1ª categoría, en reemplazo de HEIS, Cristina Liliana. Licencia Artículo 16 U, Hasta 19/12/2025. Turno mañana, 2º Grado, de 7.10 hs a 12.10 hs
Maestro de Ciclo, Escuela N° 47 «M. Isaías Torres», Favorable. 2ª categoría. Basavilbaso. En reemplazo de IRIBARREN, María Eugenia. Licencia Artículo 16 U hasta 10/12/2025. 3º grado. Turno Tarde de 13 a 18 hs.
Maestro de Ciclo, Escuela N° 88 «Buenos Aires», 1ª Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de KUNH, Marta Elizabeth. Licencia Artículo 14° hasta 17/12/2025, 4° grado, Turno tarde, en el horario de 12:10 a 17:10 hs.
Maestro de Ciclo Escuela N°88 «Buenos Aires», 1ª Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de DOMINGUEZ, Gimena. Licencia Artículo 16° U hasta 17/12/2025, Turno mañana. 1° grado, en el horario de 7 a 12 hs.
Maestro de ciclo Escuela N° 92 Tucumán 1ª categoría. En reemplazo de FRANCO María Florencia. Renuncia. Abierto. 2º grado. Turno mañana. 1º LLAMADO
Maestro de Ciclo Escuela N° 109 «J. J. Millán», 1º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de LEIVA, Verónica Liliana. Licencia Artículo 16° U hasta 17/12/2025, Turno mañana, en el horario de 7 a 12 hs.
Maestro de Ciclo, Escuela 117 «20 de Junio». 2ª categoría. En reemplazo de FLORES, Verónica Antonella. Licencia Artículo 12 C, hasta 04/12/2025. 3º grado. Turno tarde, de 13.00 a 18.00 hs.
NIVEL INICIAL
Maestra de Sección de Nivel Inicial. Escuela N° 109 «J. J. Millán». En reemplazo de PEREZ Lara. Licencia Artículo 12 A, hasta el 03/12/25. Sala de 5 años. Turno mañana.
MODALIDAD ESPECIAL
Técnico Auxiliar Fonoaudiólogo. Escuela Educación Integral N° 10 “Ovidio Decroly”. Basavilbaso. Zona Favorable. En reemplazo GORBIK, Luisina. Licencia Artículo 12 A. Hasta 09/12. Turno rotativo. 4°LLAMADO
MOI Compartida. Escuela 91 La Pampa y Escuela 33 J. J. de Urquiza. Basavilbaso. Zona Favorable. En reemplazo FLORES María de los Ángeles. Licencia Artículo 16 U, hasta 11/12/25. Turno rotativo. 3° LLAMADO
EDUCACIÓN FISICA
Maestro de Educación Física, Escuela N° 85 “Victoriano Montes”. 4ª categoría. En Reemplazo de GRADIZUELA, Virginia. Licencia Artículo 16 q. Hasta el 11/12/ 25. Días martes y jueves 8 a 12 hs comparte con Escuela N° 109 “J.J. Millán”. Lunes 8 a 12 hs. Escuela N° 54 “Alcides D Orbigny”. PU miércoles 7,30 a 9,30 hs. Escuela N° 14 “3 de Febrero” PU. 2° LLAMADO
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Maestro de Educación Tecnológica. Escuela N° 23 NINA “A. Peyret” -Rocamora. 4ª categoría. En reemplazo de CASTILLO, Martín. Licencia Artículo 14. Hasta el 09/12/ 25. Miércoles de 8 a 11:20 hs /Jueves 8 a 10:20 hs. Comparte con Escuela N° 91 “La Pampa” 2ª categoría Basavilbaso- Martes/Viernes de 7:10 hs a 10:20 hs Escuela N° 24 “O. Leguizamón” Líbaros 4ª categoría. Martes de 13 a 17hs. 4°LLAMADO