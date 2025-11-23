Un conductor alcoholizado y otro sin licencia chocaron en Urdinarrain: retuvieron los vehículos

Dos conductores, uno alcoholizado y otro sin licencia, protagonizaron un siniestro de tránsito sin heridos, pero con vehículos retenidos por la policía en Urdinarrain.
En la mañana de este domingo, alrededor de las 9:35, se produjo un siniestro vial en el Acceso Este a Urdinarrain, en Gualeguaychú, que involucró a una camioneta Chevrolet S-10 y un automóvil Fiat Palio.
Según confirmaron fuentes oficiales de la comisaría local, el choque no dejó heridos, pero los vehículos de ambos conductores, de 21 años, fueron retenidos.
El accidente ocurrió a la altura del ingreso a la playa de camiones, en el camino que conduce al parque industrial de la ciudad.
Al parecer, la S-10 aminoró la marcha al llegar al lomo de burro, y el Palio no se percató de la maniobra, no pudiendo esquivar el vehículo y produciéndose el impacto en ese momento.
El conductor de la camioneta no poseía licencia de conducir, por lo que su vehículo fue retenido por tránsito Municipal. Por otro lado, quien manejaba el Fiat Palio dio positivo en el test de alcoholemia con un resultado de 1,01 g/l, lo que motivó la retención de su vehículo.
Se trabajó con la precaución necesaria del lugar, no obstruyendo los rodados la circulación de la arteria. (R2820)