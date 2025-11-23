Concepción del Uruguay: Sorprendidos cuando pretendían robar cables en la vía pública

Según se confirmó a Génesis24, dos hombres fueron detenidos en la tarde de ayer por personal de la Comisaría Tercera, acusados de hurto en flagrancia tras ser sorprendidos cortando cableado de la empresa Telecom.

El procedimiento se inició alrededor de las 18:25 horas, cuando la Sala de Comando alertó sobre un presunto robo de cableado en la zona de Alfonsina Storni y Tránsito Pesado.

Al constituirse en el lugar, los uniformados observaron a dos masculinos cortando y retirando cable tensor perteneciente a la empresa de telecomunicaciones. Inmediatamente, se procedió a la demora de ambos.

Los aprehendidos fueron identificados tratandose de dos masculinos de 36 y 28 años de edad. Al controlar sus pertenencias, en sus mochilas se encontraron diversas herramientas presumiblemente utilizadas para el ilícito: cuchillos, tenazas, alicate, martillo, cadenas.

Los elementos fueron secuestrados y quedaron a disposición de la autoridad judicial. Ambos sujetos fueron trasladados a la Sección Antecedentes para su correcta identificación. Finalizadas las diligencias de rigor, y acorde a lo dispuesto por la Fiscalía interviniente, ambos imputados fueron trasladados a la Alcaidía de Comisaría Primera, donde quedaron alojados y supeditados a la causa por hurto.

