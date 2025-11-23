Tras persecución policial, detuvieron a sujeto con cocaína en su poder lista para ser comercializada

Durante la madrugada de este Sábado 22/11/2025, el personal de la comisaría Segunda que realizaba una recorrida de acción preventiva por calles Las Heras y Luis Vernet, de Concordia, observó a un motociclista que, al notar la presencia policial, aceleró bruscamente para intentar evadir el control.

Los funcionarios iniciaron una breve persecución con señales sonoras de baliza y bocina, logrando interceptarlo en la intersección de Balcarce y Villaguay.

Al ser identificado y tras un palpado preventivo, el hombre —de 35 años— admitió que había intentado escapar porque llevaba consigo “bolsitas de cocaína”.

Acto seguido, exhibió sobre el capot del móvil 15 envoltorios de nylon blanco. De esta manera se le dio intervención al personal de la División Drogas Peligrosas que realizó el correspondiente test orientativo, que arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína con un peso total aproximado de 2 gramos.

La fiscal de turno, Dra. Daniela Montangie, ordenó la aprehensión del individuo por el supuesto delito de tenencia simple de estupefacientes. Además, se procedió al secuestro de la motocicleta en la que circulaba.

