Concepción del Uruguay: Menores fueron demorados por realizar maniobras peligrosas, circular en contramano y evadir un control

Según se confirmó a Génesis24, dos menores de edad fueron demorados en la madrugada de hoy tras evadir un control vehicular y realizar maniobras peligrosas en el Boulevard Irigoyen, lo que motivó su detención.

El incidente se produjo durante un operativo conjunto realizado por la Sección Motorizada, el Comando Radioeléctrico y Tránsito Municipal en el cruce de Boulevard Irigoyen y Eva Perón.

Los efectivos observaron un motovehículo 110 c.c. con dos ocupantes que, al advertir el control, intentó evadirlo. Los jóvenes circularon de manera temeraria: en contramano y sobre la plazoleta central del Boulevard Irigoyen.

La motocicleta fue interceptada por móviles de la Sección Motorizada, logrando identificar a los ocupantes como dos menores de 17 y 14 años respectivamente.

El rodado, una Gilera Smash 110, circulaba sin dominio colocado. Si bien el control arrojó que no poseía impedimentos legales, la conducta de los jóvenes constituyó una infracción al Artículo 193 bis del Código Penal (maniobras peligrosas).

Informada la Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Lara Plescia, dispuso el secuestro del motovehículo y el traslado de los menores a la Comisaría de Minoridad para ser entregados a sus progenitores.

Desde la Jefatura Departamental Uruguay se informa que estos controles vehiculares y operativos de prevención se continuarán realizando de forma periódica en distintos puntos estratégicos de la ciudad. El objetivo es garantizar el cumplimiento de las normativas de tránsito, desalentar la conducción imprudente y mejorar la convivencia y la seguridad general de los vecinos.

