Autovía Artigas: Cuatro personas heridas tras despiste y vuelco de un auto

Cuatro personas heridas tras el despiste y vuelco de un auto en la Ruta 14. Personal de la Comisaría Colonia La Alemana intervino este domingo a las 6:10 en un siniestro vial registrado a la altura del kilómetro 309, en el sentido norte – sur de la Autovía General Artigas, en Federación.
Al llegar al lugar, los efectivos constataron el vuelco de un vehículo Toyota Corolla en el que viajaba un grupo familiar integrado por cuatro personas adultas rumbo a la provincia de Buenos Aires.
Por razones que aún se tratan de establecer, el conductor perdió el control del rodado, que se desvió hacia la banquina y terminó volcando sobre uno de sus laterales. El impacto dejó daños visibles en la estructura del vehículo y generó preocupación entre quienes circulaban por la zona a esa hora de la mañana.
Lesiones leves y traslado al Hospital
Tras el aviso policial, se comisionó una ambulancia que trasladó a los cuatro ocupantes al Hospital San José. Allí fueron asistidos por personal médico y quedaron en observación. Según la información preliminar, las lesiones que presentaban eran de carácter leve y no revestían riesgo de vida.
Las autoridades iniciaron las diligencias de estilo para determinar la mecánica del siniestro y las causas que provocaron el despiste. El sector de la autovía permaneció parcialmente asistido mientras se realizaban las tareas de seguridad y relevamiento en el lugar.
La investigación continuará con pericias orientadas a establecer si las condiciones climáticas, del pavimento o alguna falla mecánica influyeron en el vuelco.
