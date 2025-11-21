Camioneta chocó contra un camión en Ruta 12

Una camioneta protagonizó un fuerte choque contra un camión en la Ruta 12. El hecho ocurrió este jueves por la noche. Afortunadamente no hubo personas lesionadas.

El hecho sucedió en el kilómetro 480 de la Ruta Nacional 12, a la altura de El Palenque. Intervino el personal de Comisaría Cerrito, por ser de la jurisdicción.

En el lugar la Policía entrevistó al conductor, quien manifestó que se conducía desde La Paz hacia Paraná, en una camioneta marca Toyota Hilux y por una mala maniobra chocó a un camión.

Según precisó, al transitar por una zona de pendiente de este a oeste, intentó sobrepasar un camión que circulaba en el mismo sentido, intentó frenar pero terminó chocándolo de atrás.

La Policía informó que se registraron sólo daños materiales en la camioneta, sin personas lesionadas. (Ahora)