Autovía Artigas: Se dieron a la fuga en una moto robada pero la abandonaron en La Histórica

Según se confirmó a Génesis24, un control de rutina de la Policía Caminera derivó en la recuperación de una motocicleta que había sido denunciada como robada en la capital provincial hace varios meses.

El incidente se registró a las 05:00 de la madrugada, cuando una motocicleta Honda XR 150, evadió el control policial ubicado en el Puesto Caminero Bella Vista.

El móvil de la Policía Caminera inició un seguimiento controlado que se extendió hasta las calles Chajarí y Cipriano Reyes. En ese punto, dos sujetos abandonaron el rodado y se dieron a la fuga a pie, logrando escabullirse.

Al verificar la motocicleta abandonada, el personal de la Comisaría Tercera constató que si bien llevaba la patente (que corresponde a una Honda CG Titán), el rodado era físicamente una Honda XR 150.

La consulta final por el número de motor arrojó el dato crucial: la motocicleta presentaba un pedido de secuestro vigente por una denuncia radicada en la Sección Asuntos Judiciales el pasado 10 de mayo de 2025. El damnificado es un hombre de 38 años.

El motovehículo fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia para realizar las pericias correspondientes y coordinar su posterior restitución a la víctima.

Comparte esto: Twitter

Facebook

