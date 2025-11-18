Reparan techo y sectores de galería en escuela del departamento Uruguay

El edificio, que data de 1960, presentaba deterioros, principalmente en el techo, lo que generaba filtraciones que afectaban cielorrasos e instalaciones eléctricas.

Frente a esta situación, se ejecuta la colocación de una nueva cubierta metálica y se realizan trabajos complementarios en el sector de la galería.

El coordinador general del Ministerio de Planeamiento, Hernán Jacob, señaló: «Estamos trabajando en una planificación de obras para fortalecer la infraestructura educativa en el territorio provincial. Con cada inversión avanzamos con obras en establecimientos para que cuenten con instalaciones más seguras y adecuadas a las necesidades de docentes y estudiantes».

La intervención abarca una superficie total de 237 metros cuadrados, incluyendo el sector de aulas ubicadas al sur y las galerías del establecimiento.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 60 días corridos y están a cargo de la firma Sittner Gustavo Leonardo.

La Escuela N° 24 posee seis aulas de nivel primario, dos salas de nivel inicial, dos aulas especiales, anitarios, dependencias administrativas y cocina comedor.

El edificio es compartido. En el turno vespertino funciona la escuela primaria, mientras que por la mañana alberga un anexo de la escuela secundaria N° 4 «Entrerriana» de Villa San Marcial.