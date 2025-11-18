IAPSER y AMET capacitan a docentes todo Entre Ríos en técnicas de primeros auxilios, cuidado de la voz y prevención de riesgos laborales 

En el marco de su Plan de Prevención de riesgos del trabajo, IAPSER Seguros avanza en una agenda de acciones en conjunto con AMET para capacitar a docentes y personal administrativo de las escuelas de todos los niveles de la Provincia de Entre Ríos, en el uso y cuidado de la voz, la prevención de los riesgos generales y específicos de la actividad docente, técnicas de primeros auxilios, reanimación cardio pulmonar RCP y uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA).

En este sentido, el pasado viernes 14 se llevó a cabo en Concordia un nuevo encuentro. Con esta acción, ya son cuatro las jornadas de capacitación realizadas a docentes por parte del IAPSER, siendo las tres anteriores en las ciudades de Villaguay, Concepción del Uruguay y Victoria respectivamente. La actividad contó con el reconocimiento de interés educativo por parte de la Departamental de Escuelas, según disposición N° 70/DDE.

Los encuentros reunieron a docentes, directivos y personal administrativo, quienes participaron de una agenda integral de formación profesional que incluyó los siguientes módulos:

• Cuidado de la voz – A cargo de la Lic. Belén Ruocco, con herramientas prácticas para el uso saludable de la voz en contextos educativos.

• Riesgos generales y específicos en establecimientos educativos – Dictado por el Lic. Rubén Ruocco, centrado en la identificación y gestión de riesgos laborales en escuelas.

• RCP y Primeros Auxilios – Impartido por kinesiólogos, con instancias teórico-prácticas sobre maniobras de reanimación y atención inmediata.

Los asistentes destacaron la utilidad de los contenidos, la claridad de los expositores y la posibilidad de acceder a certificación, además del carácter gratuito y la organización en acreditaciones e inscripciones.

Sobre el objetivo del Plan de Prevención

El gerente general de IAPSER Seguros, Daniel Vardé, resaltó la importancia de mantener una agenda activa de prevención:

“Estamos trabajando fuertemente en un Plan de Prevención con distintas instituciones, convencidos de que la capacitación y la conciencia en seguridad son pilares fundamentales para el bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad del sistema.” En esta línea remarcó que la aseguradora se encuentra abierta a nuevos acuerdos con otras instituciones que estén interesadas en incorporarse a la agenda de capacitaciones.

Otras acciones del Plan de Prevención del IAPSER

Como parte del mismo Plan de Prevención, la aseguradora capacitó a personal de recolección de residuos de la Municipalidad de Paraná en los riesgos propios de la actividad, técnicas de primeros auxilios, Reanimación Cardio Pulmonar RCP y uso del Desfibrilador Externo Automático DEA.

También hubo acciones en conjunto con la Policía de la Provincia de Entre Ríos, a través de las cuales se instruyó en técnicas de primeros auxilios, Reanimación Cardio Pulmonar RCP y uso del DEA a estudiantes y agentes en Villaguay. En sintonía, el próximo miércoles 19 habrá una nueva jornada destinada al personal de la Escuela de Cadetes de Oficiales de Policía en Paraná, que será retransmitida en directo a las Escuelas de Villaguay y El Tala

Por último, como parte del mismo Plan de Prevención, a principios de noviembre se desarrolló en el CPC de Paraná una capacitación abierta a la comunidad sobre Prevención de Accidentes en la vía pública y su relación con los accidentes in itinere.

