Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.

El mismo se realizará de forma presencial, el día Miércoles 19 de Noviembre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

Por la Resolución N° 2932/CGE, de fecha 6 de octubre del corriente año, se extiende la Resolución N° 1882/24 y su modificatoria 3395/24, para garantizar la cobertura de Cargos de Maestro de Ciclo de Jornada Simple, permitiendo la designación por Artículo 80°.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.

MAESTRO DE CICLO JORNADA COMPLETA

Maestro de Ciclo Jornada Completa, Escuela N ° 110 “Gral. Dr. Benjamín Victorica”. 2da categoría JC urbana, En reemplazo de ALBORNOZ Mónica. Licencia Articulo 12 A hasta 02/12/2025. Jornada Completa. 6to grado, de 8:30 a 16:00. 7°LLAMADO

Maestro de Ciclo Jornada Completa, Escuela N ° 110 “Gral. Dr. Benjamín Victorica”, 2da categoría, urbana. En reemplazo de Caire Nancy DNI 21.616.487 Licencia Articulo 12 C hasta 01/12/2025, turno mañana, 6to grado, de 8:30 a 16hs.

MAESTRO DE CICLO

Maestro de Ciclo Escuela Normal Superior «Mariano Moreno», 1º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de CARMONA Jesica. Licencia Artículo 12º B hasta 16/12/2025, TM, en el horario de 7hs a 12hs.

Maestra de Ciclo, Escuela N°3 “Justo José de Urquiza”. 1ra categoría urbana. En reemplazo de TAMBURLINI Ana. Licencia Articulo 12B hasta 16/12/2025 turno mañana, 4to grado. 1°LLAMADO.

Maestra de Ciclo, Escuela N°3 “Justo José de Urquiza”. 1ra categoría urbana. En reemplazo de BEREDALA Mónica. Licencia Articulo 16 U hasta 13/12/2025 turno mañana, 5to grado. 1°LLAMADO.

Maestro de Ciclo, Escuela N ° 5 Tomás de Rocamora. Colonia Talita ARU. En reemplazo de ROSAS Almirón Amabella. Licencia Articulo 16 U hasta 16/12/2025. 1er ciclo, turno tarde de 12:30 a 17:30 hs.

Maestro de Ciclo, Escuela N °11 “18 de octubre”. 4ta categoría NINA, rural Ruta Provincial 24, localidad de San Justo. En reemplazo de GATTI, María Elena. Licencia Articulo 12 B, hasta 28/11/2025. Turno Mañana, 4to grado, de 8:30 a 12:30. 8°LLAMADO.

Maestro de Ciclo, Escuela N° 16 ““Bernardino Rivadavia”, 4ª Categoría, San Cipriano. En reemplazo de TOURNOUD, Nadia María del Lourdes. Licencia Artículo 14º, hasta 24/11/2025. Plurigrado, 3º y 4º grado. Turno Mañana. 4° LLAMADO.

Maestra de Ciclo, Escuela N ° 21 “Alberto Larroque”. 3ra categoría favorable, localidad de Herrera. en reemplazo de MODERNEL María José. Licencia Articulo 12B. Hasta 13/12/2025, turno mañana, 6to grado, de 7 :15 a 12:15.

Maestro de Ciclo, Escuela 92 “Tucumán”. 1ra categoria. En reemplazo de PORTILLO, Liliana Alba. Licencia Articulo 14. hasta 11/12/2025. Turno tarde. Grado 5to grado. 13.10 hs a 18.10 hs.

MAESTRA DE SECCIÓN NIVEL INICIAL

Maestra de Sección de Nivel Inicial. Escuela N°38 “Roque Saez Peña”. En reemplazo de DIAZ Mariana. Licencia Articulo 16Q. Hasta el 12/12/25. Sala 3 años. Turno tarde. 1°LLAMADO

MODALIDAD ESPECIAL

Técnico Auxiliar Fonoaudiologo. Escuela Educación Integral N°10 “Ovidio Decroly. Basavilbaso”. Zona Favorable. En reemplazo GORBIK, Luisina. Licencia Articulo 12 A. Hasta 09/12. Turno Rotativo.3°LLAMADO

MOI Compartida. Escuela 91 La Pampa y Escuela 33 J. J. de Urquiza. Basavilbaso. Zona Favorable. En reemplazo FLORES María de los Ángeles. Licencia Articulo 16U, hasta 11/12/25. Turno Rotativo.

EDUCACIÓN FISICA

Maestro de Educación Física, Escuela N°85 “Victoriano Montes”. 4ta categoría. En Reemplazo de GRADIZUELA, Virginia. Licencia Articulo 16 q. Hasta el 11/12/ 25. martes y jueves 8 a 12hs comparte con Escuela N°109 “J.J. Millán”. Lunes 8 a 12hs, Escuela n°54 “Alcidez D Orbiny”. Pu miércoles 7, 30 a 9y 30hs. Escuela N°14 “3 de Febrero” PU. 1°LLAMADO

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Maestro de Educación Tecnológica. Escuela N° 23 NINA “A. Peyret” -Rocamora. 4ta categoría. En reemplazo de CASTILLO, Martin. Licencia Articulo 14. Hasta el 09/12/ 25. Miércoles de 8 a 11:20hs /Jueves 8 a 10:20 hs. Comparte con Escuela N° 91 “La Pampa” 2da cat. Basavilbaso- Martes/Viernes de 7:10hs a 10.20 hs Escuela N° 24 “O. Leguizamón”