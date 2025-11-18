La Prefectura Naval Argentina informa a la comunidad náutica que el día 23 de noviembre del corriente año se llevará a cabo una competencia de natación organizada por el Club Regatas Uruguay y auspiciada por la Municipalidad local. El evento se desarrollará desde la playa del balneario “Paso Vera” (aproximadamente en el kilómetro 190 RU) hasta el balneario de la Isla del Puerto (aproximadamente en el kilómetro 185 RU), afectando la navegabilidad en el canal de Acceso kilómetro 186.6 MDRU.

Por tal motivo, se establece la prohibición de navegación para todo tipo de embarcaciones por el mencionado canal, así como el cruce por la costa de la Isla del Puerto. Durante el tiempo que dure la competencia, el único egreso habilitado para las embarcaciones será el Arroyo Itapé, hasta su desembocadura en el ex Destacamento Boca, ubicado en el kilómetro 178 del canal secundario del río Uruguay.

Asimismo, se informa que las embarcaciones tipo velero que superen la altura del puente de acceso a la Isla del Puerto deberán aguardar la finalización del evento para retomar su navegación.

Se recuerda, además, que toda embarcación que navegue o se acerque a la costa de la Isla del Puerto deberá mantener marcha reducida, con el fin de evitar oleajes que puedan interferir con el normal desarrollo de la competencia.

La Competencia de Natación de Aguas Abiertas se desarrollara:

Domingo 23 de Noviembre de 10:00 hasta las 13:00 Horas o finalización de la misma.

La prohibición de navegar sobre el canal de acceso del Rio Uruguay será desde las 09:30 hasta que finalice la competencia.

Se invita a toda la ciudadanía a participar de esta iniciativa y compartir una experiencia enriquecedora.

