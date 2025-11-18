Accidentes en Ruta 12: Bomberos de Ceibas respondieron a cuatro intervenciones

Los Bomberos Voluntarios de Ceibas tuvieron una jornada intensa este domingo, con intervenciones en diferentes puntos de la Autovía N°12 y zonas aledañas en Entre Ríos.

Las salidas de rescate comenzaron temprano, a las 07:18 horas, con un primer siniestro en la Autovía N°12, kilómetro 156 (sentido Buenos Aires a Entre Ríos), donde se produjo el despiste de dos vehículos.

Se trató de un Toyota Corolla que remolcaba un Peugeot Expert. Los tres ocupantes (todos de Gualeguaychú) resultaron ilesos. Ambos vehículos quedaron en la zona del préstamo lateral.

El segundo incidente fue a las 14:45 horas, en el Acceso N°46 (une Autopista 12 con Ibicuy), a 6 km de la autopista, zona paraje Sagastume.

Allí se produjo el incendio total de un Renault Megane. El conductor, un hombre de 51 años, domiciliado en Florencio Varela (Buenos Aires), circulaba desde Sagastume cuando comenzó a salir humo y fuego en la zona de la llave de contacto, propagándose rápidamente.

No hubo lesionados. Los bomberos trabajaron con línea de agua hasta sofocar y enfriar el vehículo.

El tercer siniestro ocurrió a las 18:57 horas, en la Autovía N°12, kilómetro 157 (sentido Buenos Aires a Entre Ríos).

Un Peugeot 3008 con dos ocupantes de Montevideo se despistó, chocando contra el guardarrail de contención en una curva y quedando sobre la mano rápida.

Una camioneta de la policía bonaerense que pasaba por el lugar retiró rápidamente el vehículo para evitar mayores riesgos. Intervino el móvil N°24 de Bomberos y Gendarmería Ceibas, solicitándose auxilio a Vialidad Nacional.

Finalmente, cerca de las 22, se generó un cuarto incidente en la Ruta N°12, kilómetro 201 (jurisdicción del Destacamento Uno Médanos).

Allí se registró el incendio de un Chevrolet Corsa conducido por un joven de 22 años, de Médanos que se dirigía a Gualeguay.

El fuego comenzó en la zona del tablero y se propagó rápidamente a pesar del uso de un matafuego. Intervinieron los móviles N°30 (Destacamento Médanos) y N°27 (Cuartel Central), con colaboración de la Policía de Médanos y la Policía Caminera de Gualeguay. (R2820)