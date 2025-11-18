Sigue en estado “crítico” beba que cayó de moto: de los cuatro ocupantes solo uno llevaba casco

La beba de nueve meses continúa en estado crítico, según el último parte médico. De acuerdo con las primeras averiguaciones, de las cuatro personas que viajaban en la moto solo el conductor llevaba casco al momento del accidente en Ruta 18.
Un grave accidente de tránsito se registró este lunes por la tarde en la autovía de la Ruta Nacional Nº 18, a la altura del kilómetro 207, en el departamento San Salvador. El siniestro ocurrió alrededor de las 16.40 del lunes, en un sector que permanece en obra y que, según confirmaron fuentes policiales, no estaba habilitado al tránsito al momento del hecho.
De acuerdo con los primeros datos, una motocicleta Guerrero Trip gris en la que se trasladaban cuatro personas cayó de manera repentina mientras circulaba por ese tramo. En el lugar fue hallado el conductor, un hombre de 47 años domiciliado en San Salvador, quien fue trasladado en ambulancia al hospital local para recibir atención médica.
La evolución de la beba, en observación permanente
Antes del arribo del personal policial, tres acompañantes —la hija mayor del conductor, una menor y una beba de nueve meses— habían sido trasladadas en un vehículo particular al Hospital San Miguel. Todas presentaban lesiones producto de la caída.
El caso de la beba generó preocupación desde el primer momento. Por la gravedad del golpe, los médicos dispusieron su derivación urgente al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde permanece internada.
Al respecto, Leonardo Morales, jefe de Policía de San Salvador, informó a Elonce que “la beba está estable, pero en estado crítico según la última información de las 23 horas”, al detallar que en los primeros estudios “se detectó taquicardia e hipertensión al cuadro que ya presentaba”. Indicaron que su evolución se evaluará con el correr de las horas.
Únicamente el conductor llevaba casco
Las primeras entrevistas realizadas por los investigadores permitieron establecer que solo el conductor llevaba casco al momento del accidente. “Estamos tomando declaraciones para precisar las circunstancias”, señaló.
Analizan la posible intervención de un camión
Además, Morales explicó que se trabaja para determinar si un vehículo de mayor porte pudo haber intervenido en el siniestro. “Tenemos que chequear la posibilidad de que haya participado un camión y que, producto de un roce, la moto se haya desestabilizado y caído”, indicó
El conductor mencionó la presencia de un camión en el momento previo a la caída. “Más adelante, una cámara tomó a un camión con las mismas características que describió el hombre”, precisaron. (Elonce)