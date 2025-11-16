El cultivo de sorgo es una alternativa poco aceptada por los productores para esta campaña agrícola

El sorgo entrerriano de este ciclo 2025/26 se caracteriza por una clara disminución del área ocupada, con una proyección máxima de 67.000 hectáreas.

Las primeras proyecciones indican que el tipo granífero abarcaría el 64% (43.000 hectáreas) y el 36% restante el tipo forrajero y doble propósito con aproximadamente 24.000 hectáreas.

En base a consultas realizadas a la Red de Colaboradores del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, se determinó un avance provincial de entre el 40 al 50%, donde el tipo forrajero o doble propósito cuenta con un avance de casi la totalidad del área planificada.

Para evitar ubicar el periodo crítico del cereal, la estrategia de las empresas vendedoras de semillas ha sido de recomendar fechas de siembras muy tempranas (fines de septiembre a inicios de octubre) o bien fechas más tardías (fines de noviembre).

Los primeros lotes sembrados se encuentran entre V3 a V4 (tres a cuatro hojas).