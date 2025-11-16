Alerta naranja para este domingo en Entre Ríos, tormentas fuertes, lluvia abundante y probabilidad de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional tiene vigentes alertas “amarillo” y “naranja” para toda la provincia de Entre Ríos a partir de la noche de este sábado y para buena parte del domingo.

El organismo nacional emitió un alerta amarillo que indica para la noche de este sábado en casi todo Entre Ríos (a excepción de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador) el siguiente pronóstico: “El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y, principalmente, caída de granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.

El alerta eleva a naranja para la madrugada del domingo, ahora en toda la provincia: “El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 90 km/h. y, principalmente, caída de granizo de diversos tamaños. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Para el resto del domingo hay alerta amarillo por tormentas fuertes durante la mañana para los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. Además, hay alerta por vietnso fuertes para las zonas centro y sur de Entre Ríos para la tarde. El anuncio se completa con tormentas aisladas en toda la provincia por el resto de la segunda jornada del fin de semana.

Finalmente, se espera un descenso de las temperaturas. El viento sur con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora harán descender los registros térmicos en promedio en Entre Ríos a 16º de mínima y máxima de 23º.