Renuevan alerta amarillo para este sábado y naranja para el domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo por fuertes vientos que afectarán a toda la provincia de Entre Ríos. En tanto que elevó a naranja un segundo alerta por tormentas de variada intensidad.
De acuerdo a la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional hay dos alertas vigentes para todo el territorio entrerriano. Una amarilla por fuertes vientos y se elevó otro alerta a naranja, por tormentas de variada intensidad.
Concretamente para la zona delimitada por las localidades de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador se anunció que el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas.
Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente; y principalmente caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
¿Cuándo llegará?
De acuerdo a las estimaciones, el anuncio de fuertes vientos y tormentas severas podría cumplirse entre la noche de este sábado 15 de noviembre y la madrugada del domingo próximo.
Temperaturas
En lo que respecta a las temperaturas, este sábado se registrarán mínimas de 18 y máximas de 32 grados, en tanto que tras el mal tiempo, las mismas experimentarán un descenso. Para el día domingo las máximas se ubicarán en 26 grados.
Precauciones
Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.