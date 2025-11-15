Una joven murió tras chocar su moto conra un colectivo

Una joven mujer de 31 años falleció tras chocar en moto contra un colectivo que trasladaba trabajadores en Chajarí. La Fiscalía ordenó el secuestro de los vehículos, pericias y la autopsia correspondiente.
Un siniestro vial con resultado fatal se registró este sábado alrededor de las 6:15 en la intersección de avenida Belgrano y calle Sarmiento, en Chajarí. El hecho involucró a un colectivo que trasladaba trabajadores y una motocicleta Gilera CV150cc conducida por una mujer de 31 años.
Según los primeros datos recabados por la Policía, la motociclista circulaba sin casco al momento del impacto. Tras el choque, fue trasladada de urgencia al hospital Santa Rosa, donde se confirmó su fallecimiento.
La víctima fue identificada como Lucrecia Arbelais de 31 años.
A raíz del hecho, la Fiscalía dispuso el secuestro de ambos vehículos involucrados para su análisis pericial. También ordenó la realización de test de alcoholemia, la intervención de personal de Criminalística y la práctica de la autopsia correspondiente para determinar las causas del deceso.
Según se indicó, el colectivo era conducido por un hombre de 38 años, transitaba por Avenida Belgrano en dirección hacia las vías, y transportaba a trabajadores de un aserradero provenientes de la ciudad de Concordia.
El personal policial de la Comisaría Nº 1 de Chajarí trabajó en el lugar del siniestro, mientras se aguardaban las pericias para establecer la mecánica del hecho. Elonce
