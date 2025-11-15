Muy triste: Falleció “»Gero», el pequeño entrerriano que había sido trasplantado

Gerónimo Marsilli tenía un año y cinco meses, era oriundo de Chajarí. Fue diagnosticado de atresia biliar y tras el esperado trasplante de hígado se recuperaba favorablemente, pero su cuadro de salud se complicó en las últimas horas.
Un pequeño gran luchador. El 13 de junio pasado, “Gero” –el pequeño chajariense- cumplió un año de vida y lo festejó en el hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, de Buenos Aires.
El niño había sido diagnosticado de atresia biliar y luego de varios estudios de compatibilidad realizado a sus familiares, su tío Franco fue el donante.
En tanto que el 28 de abril, en el hospital Fernández de Buenos Aires se realizó la ablación a Franco, para extraerle parte de su hígado y luego el operativo se extendió al hospital Gutiérrez, donde se concretó el trasplante.
Su conmovedora historia de lucha
En la actualidad, Gerónimo Marsilli Godoy tenía un año y cinco meses. Su conmovedora historia había hecho celebrar su recuperación, sin embargo en las últimas horas, la salud del pequeño presentó complicaciones y su corazón no resistió.
“Gero, el pequeño entrerriano” como lo titularon en todos los medios de comunicación, luchó por su vida con tan solo meses de edad, finalmente falleció el pasado viernes 14 de noviembre.
DRU – Chajarí al Día