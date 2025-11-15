Entre Ríos, Bavaria y Alemania refuerzan vínculos productivos, educativos y Culturales

La jornada comenzó en la explanada de Casa de Gobierno, donde el mandatario recibió al diplomático con la Rendición de Honores a cargo de las fuerzas de seguridad. Luego, en el Salón de los Gobernadores, se desarrolló el encuentro bilateral, en el cual se entregó al embajador el decreto que lo distingue como Huésped de Honor.

La agenda de trabajo se centró en el fortalecimiento del vínculo entre la provincia y Alemania, con especial énfasis en educación, innovación y producción. También se destacó la cooperación regional y el avance de los compromisos asumidos durante la misión oficial a ese país.

Tras la reunión, se informó que las conversaciones se desarrollaron sobre la base de los consensos alcanzados durante el viaje de Frigerio a Alemania, iniciando la búsqueda de puntos de cooperación concretos para avanzar en una agenda compartida.

Entre los temas abordados, se analizaron opciones de sinergia en materia productiva, educativa e innovadora. En este último aspecto, se evaluó la posibilidad de realizar eventos conjuntos vinculados al Mirador TEC.

Durante el encuentro se subrayó que Baviera y Entre Ríos comparten una identidad cultural vinculada a su historia y una visión de futuro basada en el aprovechamiento de oportunidades para el desarrollo económico, en el marco de una alianza estratégica. Las partes remarcaron su vocación de construir una agenda productiva común.

Participaron en representación del Estado Libre de Baviera para Sudamérica, Ursula Brendecke; por la Fundación Verbundenheit, Hartmut Koschyk y Marco Just Quiles; y autoridades de la Federación de Asociaciones Argentino-Alemanas, encabezadas por su presidente, Germán Lehrke, junto a su Comisión Directiva. Por parte del gobierno provincial estuvieron presentes la vicegobernadora Alicia Aluani; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; los ministros de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; y los secretarios de Modernización, Emanuel Gainza, y de Industria, Catriel Tonutti.

Más tarde, el gobernador y el embajador participaron del acto central por los 200 años de la inmigración alemana en Argentina, realizado en el recinto de la Cámara de Senadores. Allí, Frigerio destacó el valor institucional y simbólico del encuentro con la delegación bávara, representantes de la comunidad alemana y legisladores entrerrianos.

La jornada concluyó con la apertura de la Mesa Nacional de ACEP-KAS «25 años construyendo diálogo, democracia y desarrollo federal», junto a representantes de la Fundación Konrad Adenauer y delegaciones de Baviera. En ese marco, el gobernador puso en valor la creciente proyección internacional de Entre Ríos y los valores compartidos con las organizaciones participantes.