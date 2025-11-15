YPF volvió a subir el precio de sus combustibles y superó una nueva barrera

la petrolera estatal YPF volvió a incrementar el precio de sus combustibles y si bien, en el mes de octubre, el precio de la nafta en Concordia ya había roto el techo de los $1500, en el ante último mes del año, rompió el techo de los $1600.

A principio del mes de noviembre, el Gobierno Nacional autorizó —mediante el Decreto 782/2025 publicado en el Boletín Oficial— una actualización parcial del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). La medida impactó de manera inmediata en los precios tanto de la nafta como del gasoil en todo el país, sin excepción.

En tanto que, en esta oportunidad, los motivos del nuevo ajuste no fueron informados por la petrolera, ya que esa fue la última disposición tomada por la misma.

LOS PRECIOS

En Concordia, el precio por litro quedó establecido de la siguiente manera:

Nafta Súper: $1601.

Infinia: $1807.

Diesel 500: $1649.

Infinia Diesel: $1800.