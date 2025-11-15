Concepción del Uruguay: Moto con pedido de secuestro fue recuperada en zona del parque «La Salamanca»

Según se confirmó a Génesis24, una intervención de la Sección Motorizada y el Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental Uruguay permitió secuestrar una motocicleta que registraba un pedido de captura de hace más de una década.

El procedimiento se realizó esta mañana, cerca de las 08:30 horas, en el Parque La Salamanca. Personal de la Sección Motorizada identificó una motocicleta Honda CG Titan de color azul, la cual circulaba sin dominio colocado.

Al ser identificado, el conductor, un joven de 18 años, manifestó que el rodado pertenecía a su hermano.

Tras la consulta de rutina en el sistema policial, se confirmó que la motocicleta registraba un pedido de secuestro vigente desde Agosto de 2013, solicitado por la Comisaría N° 12 de Paraná.

Se informó de inmediato a la Fiscalía Auxiliar en turno, que dispuso el secuestro formal del motovehículo y la correcta identificación del conductor en el lugar del hecho, quedando el caso a disposición de la justicia para determinar las responsabilidades.

