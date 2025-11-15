Caseros: Principio de incendio en estancia de la zona

De acuerdo a los primeros datos que Génesis24 pudo recabar, en horas de la mañana de este sábado, siendo las 10.15, personal de Bomberos Voluntarios de Caseros fue alertado, por parte de sus colegas de Pronunciamiento , sobre un principio de incendio en una estancia de la zona.

El siniestro precisamente se había declarado en la estancia “La Argentina”, saliendo hacia allí rápidamente con móvil 3 con dotación.

A su arribo, se constató que el mismo ya estaba controlado por los propios propietarios, por lo que se procedió a verificar y asegurar lo afectado, para evitar así un posible reinicio del foco ígneo.

Vale remarcar que se contó también con el apoyo e personal de Bomberos Voluntarios de Pronunciamiento.

