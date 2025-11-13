Violenta mujer entró a la casa de su ex, pateó un patrullero y le pegó a una agente. Fue detenida

Una mujer fue agresiva en la madrugada con su expareja, con la Policía que intervino y terminó presa. Ocurrió en Gualeguaychú.

En horas de la madrugada, personal intervino en una vivienda ubicada en Misiones y Juan José Franco, donde un hombre informó que su expareja se encontraba en el interior del domicilio y se negaba a retirarse, a pesar de existir medidas restrictivas de acercamiento vigentes, entre ambas partes.

A la mujer se le solicitó que se retire, se negó porque «ese era su lugar de residencia». Ante la persistente negativa, la Fiscalía dispuso su traslado a sede policial por el delito de Violación de Domicilio.

Durante el procedimiento, la mujer se opuso y se le agregó la imputación de Resistencia a la Autoridad.

Una vez dentro del móvil policial, exaltada comenzó a dar patadas en el interior del vehículo. Posteriormente, ya en Jefatura Departamental, durante las diligencias de identificación y examen médico, agredió físicamente a una funcionaria policial, ocasionándole una lesión en el rostro, constatada por el personal médico de turno.

Finalmente, y ante su estado de alteración, la mujer fue trasladada a la Comisaría del Menor y la Mujer, donde quedó alojada por disposición de la Fiscalía de Género en turno, a los fines de su resguardo y continuidad de las actuaciones judiciales. R2820