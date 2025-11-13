Ampliación presupuestaria: 4 mil millones más de regalías para repartir a municipios y «afrontar los programas vigentes de bonificación de tarifas»

Mediante el decreto 2904 de fecha 21 de octubre, publicado este martes en el Boletín Oficial, el gobierno de Entre Ríos dispuso una ampliación del “Presupuesto General de la Administración Provincial, Ejercicio 2025” por cuatro mil millones de pesos, específicamente en el ítem que contabiliza los ingresos por regalías de Salto Grande.

La ampliación fue propiciada por la secretaría de Energía, esgrimiendo como fundamento el “incremento del recurso Regalías Hidroeléctricas”.

“De acuerdo a la proyección del recurso realizada en función de lo efectivamente ingresado y devengado al 30/08/25, surge una diferencia sustancial respecto del crédito original”, justificaron desde la Secretaría provincial.

A la hora de explicar qué destino se le dará a los 4 mil millones de pesos extra, el decreto precisa que será destinado a los siguientes propósitos:

1) “Reforzar la partida de Transferencia destinada a Municipios que reciben fondos de Regalías Hidroeléctricas”;

2) “Reforzar partidas de Transferencias destinadas a las Distribuidoras Eléctricas (ENERSA y Cooperativas) para afrontar los programas vigentes de bonificación de tarifas.

El decreto fue refrendado por el gobernador, Rogelio Frigerio; el ministro de planeamiento, infraestructura y servicios, Abel Rubén Darío Schneider, y el ministro de hacienda y finanzas, Fabián Boleas.

El Entre Ríos