Nuevo operativo de donación de órganos y tejidos en Entre Ríos

Con este procedimiento, ya se realizaron 61 donaciones en la provincia en lo que va del año.

El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier) destacó la experiencia y el compromiso de la Unidad Coordinadora de Trasplante y de todo el personal del hospital San Martín que acompañó el proceso de donación.

Solidaridad entrerriana

El gesto solidario de otra familia entrerriana, que respetó la voluntad de la persona fallecida, permitirá mejorar la calidad de vida de los tres receptores.

En nombre de las personas trasplantadas y sus familias, el Ministerio de Salud provincial agradeció la decisión que, a pesar del profundo dolor, pudo dar una nueva oportunidad de vida.

Se resalta, además, el compromiso de todo el personal sanitario y de los entrerrianos con la donación, un acto de profunda solidaridad.