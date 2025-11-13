Concepción el Uruguay: Sorprendido esta madrugada cuando transportaba elementos robados

Según se confirmó a Génesis24, una rápida intervención del personal de calle de la División Investigaciones y uniformados de la Comisaría Tercera culminó con la aprehensión de un hombre que había sustraído prendas de vestir y un tendedero de ropa de una vivienda.

Cerca de las 04:00 horas, el personal de Investigaciones solicitó apoyo en el Barrio 153 Viviendas, donde tenían demorado a un sujeto con varios elementos.

El aprehendido fue identificado como un individuo de 23 años, quien se encuentra en situación de calle. Al ser consultado, aludió haber tomado las prendas y un tender de ropa de una vivienda ubicada en el Barrio 144 Viviendas.

Si bien se intentó localizar a la damnificada en el lugar, los vecinos indicaron que la propietaria del departamento no se encontraba en el domicilio en ese momento.

La Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Denise Caraballo, dispuso el traslado del hombre a la Sección Antecedentes para su correcta identificación. Posteriormente, se le otorgó la libertad, quedando supeditado a la causa judicial por Hurto.

Las prendas de vestir y el tender fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Fiscalía.

