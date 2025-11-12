Narcomenudeo en Colonia Elía: Secuestran marihuana y balanza digital tras allanamiento

Según se confirmó a Génesis24, en el marco de la lucha contra el narcomenudeo, la División de Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Uruguay realizó un allanamiento que resultó positivo con el secuestro de estupefacientes y elementos vinculados a la venta.

El procedimiento fue solicitado por la Comisaría de Colonia Elía y se enmarcó en una causa por «Entrega, Suministro, Aplicación o Facilitación de Estupefacientes», tras una denuncia anónima. La orden judicial fue tramitada por la Fiscalía interviniente, a cargo de la Dra. María Becker.

La diligencia se ejecutó en una vivienda ubicada en dicha localidad, habitada por una mujer de 24 años. El allanamiento arrojó resultado positivo con el secuestro de: cogollos de Marihuana: Un total de 15.6 gramos, semillas de Cannabis Sativa: Once unidades, una balanza digital (utilizada habitualmente para el fraccionamiento de la droga) y un teléfono celular.

El material estupefaciente fue puesto bajo resguardo en el depósito de la División. Si bien se identificó a la mujer de 24 años que frecuentaba el lugar, no se dispuso ninguna detención en esta instancia, quedando la persona supeditada a la continuidad de la investigación penal.

