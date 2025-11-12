Tras las lluvias, se espera un jueves con buen tiempo y temperaturas en ascenso

Luego de la jornada de precipitaciones que tuvo lugar en gran parte de la región, con lluvias que comenzaron a la madrugada y se extendieron por varias horas, se espera una mejora sostenida del tiempo y temperaturas en ascenso.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para este jueves una temperaturas mínima de 16 grados y una máxima de 29 grados, marca que superará ampliamente la máxima que se registró este miércoles en Paraná.

No se esperan lluvias y el cielo estaría parcialmente nublado durante toda la jornada.

A partir de allí las temperaturas irían en ascenso, registrándose el sábado una máxima de 31 grados. Para el domingo existen probabilidades de nuevas lluvias en la región, según se anunció. Ahora