Tiempo: pronostican un jueves gris y hay alerta amarillo por próximas tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia un jueves mayormente gris en la provincia con probabilidad de chaparrones en horas de la noche en algunas zonas de la provincia. Las temperaturas serán similares a las de este miércoles con mínimas de 12 grados.

Además se anuncia que el viernes 7 de noviembre volverán las tormentas a Entre Ríos. Para esa jornada, en horas de la mañana, se emitió un alerta amarillo.

Así estará el tiempo este jueves

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 12 grados y la máxima de 25 grados. En la capital provincial y zonas aledañas se espera cielo mayormente nublado por la mañana y nublado por la tarde.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 12 grados y máxima de 26 grados. En estas ciudades se anuncian un jueves con cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay y Colón por último, se aguarda por un día parcialmente nublado por la mañana y con cielo gris por la tarde. Las temperaturas mínimas serán de 9 grados y las máximas de 22 grados.