Concepción del Uruguay: Detenido tras ingresar por el techo a casa de su expareja

Según se confirmó a Génesis24, personal del Comando Radioeléctrico aprehendió anoche a un hombre de 28 años que violó una medida de restricción e ingresó sin autorización al domicilio de su expareja.

El procedimiento se inició tras el aviso de una vecina del Barrio Mosconi, quien alertó que un hombre —que tendría medidas judiciales con la propietaria de la vivienda— había ingresado al domicilio por el techo.

Al llegar al lugar, los funcionarios policiales constataron la presencia del ciudadano, de 28 años, en el interior del departamento. La dueña de casa, una mujer con quien el aprehendido mantendría una orden de restricción vigente, confirmó que el ingreso se había producido sin su consentimiento.

El Fiscal Dr. Pablo Gile fue informado de la situación y dispuso la aprehensión en flagrancia del masculino por el delito de Violación de Domicilio. El hombre fue trasladado a la Alcaidía de Comisaría Primera, quedando a disposición de la Justicia.

