Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

CONCURSO 7 DE NOVIEMBRE DEL 2025
Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.
Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.
El mismo se realizará de forma presencial, el día Viernes 7 de Noviembre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.
Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.
Por la Resolución N° 2932/CGE, de fecha 6 de octubre del corriente año, se extiende la Resolución N° 1882/24 y su modificatoria 3395/24, para garantizar la cobertura de Cargos de Maestro de Ciclo de Jornada Simple, permitiendo la designación por Artículo 80°.
En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.
MAESTRO DE CICLO JORNADA COMPLETA
Maestro de Ciclo Jornada Completa, Escuela N °110 “Benjamín Victorica”. 2 da categoría. Urbana. En reemplazo de CAIRE Nancy. Licencia Articulo12 C, hasta 17/11/2025. 6to grado. horario de 8:30 a 16hs. 2° LLAMADO
Maestro de Ciclo Jornada Completa, Escuela N ° 110 “Gral. Dr. Benjamín Victorica”. 2da categoría JC urbana, En reemplazo de ALBORNOZ Mónica. Licencia Articulo 12 A hasta 02/12/2025. Jornada Completa. 6to grado, de 8:30 a 16:00,
MAESTRO DE CICLO
Maestro de Ciclo, Escuela N°1 “Nicolás Avellaneda”. 1ra Categoría. En reemplazo de RODRIGUEZ, Analia Rosa. Licencia Articulo 12B, hasta el 02/12/25. 2° Grado, Turno Tarde, 13.00hs a 18.00hs. 1°LLAMADO.
Maestro de Ciclo Escuela N° 3 “Justo José de Urquiza”. 1ra categoría urbana, en reemplazo de CUCURULLO Camila, Licencia Articulo 12B. Hasta 4/12/2025, turno tarde, 2do grado, de 13 a 18hs. 1°LLAMADO.
Maestro de Ciclo, Escuela N °11 «18 de Octubre». 4ta categoría NINA, rural Ruta Provincial 24, localidad de San Justo. En reemplazo de GATTI, María Elena. Licencia Articulo 12 B, hasta 28/11/2025. Turno Mañana, 4to grado, de 8:30 a 12:30. 1°LLAMADO.
Maestro de Ciclo, Escuela N°28 “Pte. Hipólito Yrigoyen”, 2º Categoría. ARU, Colonia Perfección. En reemplazo OJEDA, Carla. Licencia Artículo 16º U. Hasta 25/11/25. 2º grado TM, en el horario de 7.10 A 12.10. 2DO LLAMADO.
Maestro de Ciclo, Escuela N°31 “Martin Fierro”. 4ta categoría. En reemplazo de DIAZ, Paula. Licencia Artículo 12A. Hasta 22/11/25. 1° Grado. Turno Mañana. 2° LLAMADO.
Maestro de Ciclo, Escuela N°31 “Martin Fierro”. 4ta categoría. En reemplazo de CAMPI, Graciela. Licencia Articulo 12 A hasta 18/11/25. 4to Grado, 5to Grado. Turno Mañana. 7°LLAMADO.
Maestro de Ciclo, Escuela N°36 “Esteban Echeverria”. 1era Categoría. En reemplazo de HEIS, Cristina Liliana. Licencia articulo 16U, hasta 19/11/2025. 2do Grado. Turno mañana de 7.10hs a 12.10hs. 2°LLAMADO.
Maestro de Ciclo, Escuela N°117 “20 de Junio”. 2da categoría. En reemplazo de LEZCANO SUAREZ Jesús. Licencia 12 B hasta el 12/11/2025. 5to grado, Turno Mañana, de 7 a 12hs. 5° LLAMADO
MAESTRO/A DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA JC
Maestro/a de Educación Agropecuaria JC Escuela N° 87 “San Luis”. Favorable. 3° Categoría. Villa Mantero. En reemplazo de FLORES, Johana Noelia. Licencia Articulo 12 C hasta el 11/11/25, de 11:25 a 15:30hs. 9° LLAMADO
MODALIDAD ESPECIAL
Maestra Orientadora Integradora, Escuela N°11 “Normal Mariano Moreno”. Zona Favorable. En reemplazo FERRAZZI Fabiana. Licencia Articulo 12 B. Hasta 04/12. Turno Rotativo. 1°LLAMADO.
Maestro Sección Discapacidad Auditiva. Escuela Educación Integral N° 11 “Ponce de León”. Zona Favorable. En reemplazo PESENTI Tamara. Licencia Artículo 12A. Hasta 24/11.Turno Tarde 12;30 a 16;30. Grupo: Espacio Educativo Múltiple. 1°LLAMADO.
MAESTRO DE EDUCACIÓN ARTISTICA
Maestro de Artes Visuales. Escuela N°83 “Mesopotamia Argentina”, en reemplazo de IMPINI Vivíana. licencia articulo12 B hasta el 21/11/25 Lunes de 13:15 a 17:15; Jueves de 14:05 a 17:15. Comparte con Escuela N°2: Miércoles de 13 a 17; Jueves de 13 a 13:40 y Viernes de 13 a 17. 3ER LLAMADO
Maestro de Artes Visuales. Escuela N° 93 “Santiago del Estero”. 2da categoría. Zona favorable. En reemplazo de Rodriguez, Rita. Licencia Articulo 14, hasta el 2/12/2025. Turno Rotativo. De 1ro a 6ro Grado.
MAESTRO DE EDUCACIÓN FISICA
Maestro de Educación Física, Escuela N°85 “Victoriano Montes”. 4ta categoría. En Reemplazo de GRADIZUELA, Virginia. Licencia Articulo 12B. Hasta el 11/11/ 25. martes y jueves 8 a 12hs comparte con Escuela N°109 “J.J. Millán”. Lunes 8 a 12hs, Escuela n°54 “Alcidez D Orbiny”. Pu miércoles 7, 30 a 9y 30hs. Escuela N°14 “3 de Febrero” Pu. 4ER LLAMADO
MAESTRO DE EDUCACIÓN TECNOLOGICA
Maestro de Educación Tecnológica. Escuela N° 22 «Gobernador Urquiza» San Marcial ARU. 3ra Categoria. En reemplazo de GREGORI, Florencia. Licencia Articulo 12 A. Hasta el 18/11/ 25. Lunes y miércoles de 8 a 12hs comparte con Escuela N° 25 «Gral. San Martin» 4ta cat. Las Moscas, martes de 8 a 12 hs. Día jueves horario rotativo entre ambas instituciones. (8 a 12 hs). 2° LLAMADO
Maestro de Educación Tecnológica. Escuela N°47 «M. I. Torres» – Basavilbaso. Favorable. 2da cat. En reemplazo de ROTHERMEL, Analía. Licencia Articulo 14. Hasta el 18/11/ 25. Martes y Viernes de 8 a 12 hs, miércoles de 13 a 17 hs. Comparte con Escuela N° 91 «La Pampa» 2da cat. Fav. Basavilbaso- Jueves de 14:50 hs a 17 hs.