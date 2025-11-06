Revelaron la identidad del ciclista que murió atropellado en la Ruta 11

En la noche de este miércoles, aproximadamente a las 20:23 horas, se produjo un trágico accidente de tránsito que involucró a una camioneta y una bicicleta. El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 212, donde dos dotaciones de emergencia se hicieron presentes de inmediato.

Según los primeros reportes, el impacto se produjo cuando una persona que circulaba en bicicleta fue embestida por una camioneta. A raíz del violento choque, el ciclista falleció en el lugar, sin que los servicios médicos pudieran revertir la situación. El conductor de la bicicleta era Héctor Tito Meoniz, de 69 años, quien vivía en la zona de chacras en Gualeguay.

“Falleció en esta ciudad, el Sr. Hector Jesus Meoniz (Tito) a la edad de 69 años. Sus familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán trasladados al Crematorio local el día (7/11) en horario a confirmar”, indicaron desde la cochería Grasso de Gualeguay.

El operativo de asistencia fue llevado adelante en conjunto por personal policial y profesionales del Hospital San Antonio, quienes trabajaron intensamente en la escena del siniestro. También se contó con la colaboración de bomberos voluntarios, que brindaron apoyo logístico y contención. Ahora