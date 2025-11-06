Concepción del Uruguay: Detenido cuando intentaba sustraer elementos del Paseo Gastronómico «La Salamanca»

Según se confirmó a Génesis24, gracias a una efectiva labor de prevención del delito y vigilancia en zonas vulnerables, personal de la Comisaría Primera logró la aprehensión en flagrancia de un hombre que intentaba sustraer elementos eléctricos de la obra municipal del Paseo Gastronómico “La Salamanca”.

El hecho ocurrió a las 21:15 horas, cuando los uniformados de Comisaria Primera sorprendieron a un sujeto de 27 años, en el preciso momento en que estaba sustrayendo material eléctrico del predio.

El accionar policial rápido y oportuno permitió evitar el robo de la infraestructura de la obra.

El aprehendido fue trasladado a sede policial para las diligencias de rigor, quedando a disposición de la Fiscalía en turno e imputado por el delito de Tentativa de Robo en flagrancia. Posteriormente, recuperó su libertad supeditado a la causa.

