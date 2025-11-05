Rescataron a un hombre que fue sometido a servidumbre durante una década y detuvieron a su empleador

La Policía Federal Argentina rescató a un hombre que permaneció sometido a servidumbre durante una década en un campo del departamento Victoria y detuvo a su presunto explotador, en el marco de una investigación por explotación laboral rural.

El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal de Victoria, a cargo del doctor Federico Ángel Martín, con la Secretaría del doctor Nicolás Eduardo Beltzer, y llevado adelante por el Departamento Trata de Personas de la Policía Federal.

Los allanamientos simultáneos se realizaron en Victoria y Gualeguay, donde se logró liberar a la víctima, detener al principal sospechoso y secuestrar elementos de interés para la causa.

La investigación comenzó tras la denuncia de vecinos rurales, que alertaron sobre un hombre que vivía en condiciones precarias y era obligado a realizar tareas agrícolas y de cuidado de animales bajo largas jornadas y sin remuneración, a cambio de habitar una vivienda sin agua, electricidad ni gas. El chacarero relató que trabajó así durante unos diez años, alimentándose con productos del campo y agua de estanque, a más de ocho kilómetros del poblado más cercano.

Tras el rescate, la víctima fue asistida por la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, junto al Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos. Actualmente se encuentra bajo resguardo y atención médica.

El detenido fue trasladado a sede judicial y permanece a disposición del Juzgado Federal interviniente.

