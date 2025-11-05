Desde este martes Senasa cambió las reglas para autorizar la aplicación productos de síntesis química

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria modificó los requisitos para la autorización de productos fitosanitarios en la República Argentina.La medida, que está contemplada en la Resolución N° 843/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, también fija para el 5 de enero de 2026 la entrada en vigencia de la Resolución 458/2025 que establece los requisitos para la autorización de productos fitosanitarios en la Argentina.

El nuevo esquema reglamentario, desde la perspectiva del gobierno, «simplifica y digitaliza los procedimientos administrativos, incorpora declaraciones juradas en distintas etapas y establece mecanismos más ágiles para la evaluación y autorización de productos, con el objetivo de incrementar la oferta de soluciones para el control de adversidades en los cultivos».

Estas actualizaciones alcanzan tanto a los productos de síntesis química como a los bioinsumos, promoviendo prácticas de producción en línea con las estrategias de innovación y sostenibilidad del sector agropecuario nacional.

“Con esta medida, el Senasa optimiza el marco regulatorio aplicable a los fitosanitarios, alineando sus disposiciones con estándares internacionales de calidad y seguridad”, expresaron de manera oficial. “Un mercado de agroquímicos más competitivo es mayor productividad para nuestro agro”, celebró el ministro Federico Sturzenegger.