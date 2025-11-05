Alerta por tormentas para Entre Ríos y otras provincias: podrían acumularse hasta 100 mm de lluvia

El aviso de alerta para diez departamentos de Entre Ríos, fue emitido para el viernes. Se esperan lluvias y tormentas sobre el Litoral y noreste del país. Anticipan que, en algunas zonas, los registros acumulados de precipitación podrían alcanzar los 100 mm.
Los especialistas advierten que, durante la jornada del viernes, se espera el avance de un sistema de inestabilidad que afectará especialmente al Litoral y noreste argentino, con la formación de lluvias, chaparrones y tormentas de intensidad significativa.
“Este sistema alcanzará su máxima actividad sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, extendiéndose también al sur de Brasil. En estos sectores, no se descartan tormentas severas con acumulados de precipitación que podrían superar puntualmente los 100 mm”, señaló el meteorólogo Leonardo De Benedictis.
“El fenómeno estará acompañado por ráfagas intensas, caída de granizo y actividad eléctrica frecuente. Según las proyecciones del modelo ECMWF, los eventos más destacados se concentrarán entre la mañana y la tarde del viernes, cuando las condiciones se tornen más inestables y se combinen los factores de humedad, temperatura y dinámica de niveles medios favorables para el desarrollo de las tormentas”, resaltó el informe para Meteored.
Aviso para Entre Ríos y otras provincias
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió alertas para gran parte de la región, advirtiendo sobre lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían generar acumulados importantes en cortos períodos, fuertes ráfagas y posible caída de granizo.
El organismo emitió esta tarde una alerta amarilla por tormentas, que afectarán durante la madrugada y mañana de este viernes, a Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Córdoba, Santa Fe y, Santiago del Estero. En la provincia de Entre Ríos, el aviso abarca a los departamentos de Diamante, Paraná, Nogoyá, Villaguay, La Paz, Federal, Feliciano, San Salvador, Concordia y Federación, supo Elonce.
Alerta amarilla por tormentas
El informe del SMN advierte que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo”, indica el aviso del organismo.
Además, se anticipa que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En particular, para el norte del litoral se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, resaltó el SMN.
Precauciones
Desde Defensa Civil provincial se insta a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra y evitar actividades al aire libre. Asimismo, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
En el mismo sentido, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, se aconseja no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atentos ante la posible caída de granizo y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono móvil. Elonce