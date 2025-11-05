Trágico accidente en ruta entrerriana: ciclista perdió la vida al ser embestido por una camioneta

En la noche de este miércoles, aproximadamente a las 20:23 horas, se produjo un trágico accidente de tránsito que involucró a una camioneta y una bicicleta. El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 212, donde dos dotaciones de emergencia se hicieron presentes de inmediato.

Según los primeros reportes, el impacto se produjo cuando una persona que circulaba en bicicleta fue embestida por una camioneta. A raíz del violento choque, el ciclista —cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente— falleció en el lugar, sin que los servicios médicos pudieran revertir la situación.

El operativo de asistencia fue llevado adelante en conjunto por personal policial y profesionales del Hospital San Antonio, quienes trabajaron intensamente en la escena del siniestro. También se contó con la colaboración de bomberos voluntarios, que brindaron apoyo logístico y contención.

Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias del hecho para determinar responsabilidades. El tránsito en la zona estuvo parcialmente interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las pericias correspondientes. Ahora